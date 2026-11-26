Edinilen bilgilere göre, Doğan Mahallesi'nde prefabrik evde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, prefabrik ev kullanılamaz hale geldi.

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