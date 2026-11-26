Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Çırpılı köyünde 53 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, evinde hareketsiz halde bulunan Mithat Kaya (53) için yetkililere haber verildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin incelemesinde Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaya'nın cenazesi Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna sevk edildi. Kaya'nın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi ile belli olacağı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.