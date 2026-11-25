AK Parti Siirt Kadın Kolları Başkanı Betül Tuğba Mavi, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"ne ilişkin açıklama yaptı.

Mavi, parti binası önünde yaptığı basın açıklamasında, kadınların haklarına, özgürlüklerine ve güvenliğine yönelen her türlü şiddete karşı ortak irade göstermek için bir araya geldiklerini söyledi.

Kadına yönelik şiddetin yalnızca şiddeti uygulayan kişi ile ona maruz kalan kadın arasında görülebilecek bir mesele olmadığını dile getiren Mavi, "Bu, insan onurunu zedeleyen, adalet duygusunu yaralayan ve toplumsal huzura zarar veren ciddi bir sorundur. Bu nedenle şiddete karşı durmak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Kadına yönelik şiddet, ne yazık ki dünyanın en gelişmiş ülkelerinden en az gelişmiş ülkelerine kadar bütün toplumlarda karşılaşılan küresel bir sorundur." dedi.

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Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünya genelinde yaklaşık her üç kadından birinin hayatı boyunca fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldığını belirten Mavi, bu tablonun, kadına yönelik şiddetin belirli bir ülkenin, kültürün veya sınıfın meselesi olmadığını, bütün insanlığın ortak mücadelesini gerektiren bir sorun olduğunu gösterdiğini belirtti.

Mavi, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da vurguladığı gibi, kadına yönelen haksızlık ve şiddet, insanlık onurunu zedeleyen bir anlayışın sonucudur. Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etmiştir ki 'Gerek Türkiye Cumhurbaşkanı olarak gerekse iki kız evladı babası olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadelede en ön safta yer alacağımın bilinmesini isterim.' Bu anlayışla AK Parti olarak kadına yönelik şiddetle mücadeleyi güçlü bir siyasi irade ve devlet politikası çerçevesinde ele almaya devam ediyoruz. Hukuki düzenlemelerden kurumsal hizmetlere, koruyucu ve önleyici tedbirlerden farkındalık çalışmalarına kadar pek çok alanda önemli adımlar attık. 6284 sayılı Kanun, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri, kadın konukevleri, KADES ve ALO 183 gibi başvuru ve destek mekanizmaları bu kararlılığın somut örnekleridir. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı da 2026-2030 dönemine ilişkin kapsamlı yol haritamızı ortaya koymaktadır."

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Açıklamaya AK Parti İl Başkanı Abdulhekim Gider, Merkez İlçe Başkanı Hikmet Ekin, il yönetimi ve partililer katıldı.