Siirt'te hafriyat kamyonu devrildi
Siirt'in Pervari ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Giriş: 25.11.2026 - 09:57 Güncelleme:
Siirt'in Pervari ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, Pervari'ye bağlı Gölgeli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 GCF 805 plakalı hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada sürücü yara almazken, kamyonda maddi hasar meydana geldi.
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