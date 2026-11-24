Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Siirt İl Başkanı Cengizhan Tükenmez ve beraberindeki il yönetimi, Ülkü Ocakları Siirt İl Başkanlığı görevine atanan Süleyman Tayfur Kılıçvuran’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Gerçekleştirilen ziyarete Türk EğitimSen Siirt Şube Başkanı Cengiz Özbilici de eşlik etti.

Samimi bir atmosferde geçen ziyarette, Siirt özelinde ve teşkilat çalışmaları kapsamında önemli konular istişare edildi. Görüşmede özellikle yeni dönemdeki birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu üzerinde duruldu. Teşkilatlar arasındaki güçlü koordinasyon ve uyumun, önümüzdeki süreçte Siirt’e olumlu yansımaları olacağı vurgulandı.

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Süleyman Tayfur Kılıçvuran’ın Ülkü Ocakları Siirt İl Başkanlığı görevine atanmasıyla birlikte, kentteki milliyetçi camiada yeni ve dinamik bir dönemin başladığı ifade edildi.

Ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve başarı temennilerinin ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.