Siirt'te iş yerinde çıkan yangında 1 kişi etkilendi
Siirt'in Bahçelievler Mahallesi Hükümet Bulvarı'nda bulunan bir iş yerinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Siirt'in Bahçelievler Mahallesi Hükümet Bulvarı'nda bulunan bir iş yerinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Siirt Bahçelievler Mahallesi'nde bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, emniyet ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yerinin üst katlarında bulunan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edilirken, dumandan etkilenen 1 kişiye sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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