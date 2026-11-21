SİİRT’te 2001 yılında 30 bin fıstık fidanıyla üretime başlayan Hamza Keleş, ailesiyle birlikte 2026’da yıllık 1 milyon 250 bin fidan üretimine ulaştı. Türkiye’nin birçok ilinin yanı sıra Azerbaycan, İran ve Irak’a da fidan gönderdiklerini belirten Keleş, en büyük sorunlarının işçi bulmak olduğunu söyledi.

Kentte 2001 yılında 30 bin fidanla sektöre adım atan Hamza Keleş, ailesiyle birlikte 2004 yılında Türkiye’nin sertifikalı fıstık fidanı üretimine yöneldi. İlk yıllarda Gaziantep’ten açık kök fidan temin eden Keleş ailesi, ilerleyen süreçte kendi torbalı fıstık fidanı üretimini gerçekleştirerek kapasitesini genişletti. Türkiye’nin dört bir yanına ve yurt dışına satış yaptıklarını dile getiren Keleş, iş gücü eksikliği nedeniyle kapasitelerinin altında üretim yapabildiklerini kaydetti.

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‘TALEP OLURSA 4 MİLYONA YAKLAŞABİLİRİZ’

Üretim yolculuklarını ve yurt dışına uzanan satış ağlarını anlatan Hamza Keleş, “Siirt fıstığı fidanı üreticisiyim. 2001'de bu işe başladım. İlk üretimde 30 bin adet ektim. 2004 yılında Türkiye'nin sertifikalı fıstık fidancılığı yaptım. Aile olarak sadece Güneydoğu’ya değil, Türkiye'nin çeşitli illerine, yurt dışında da Azerbaycan, İran, Irak, gibi ülkelere de fıstık fidanı ihracatımız oldu. Şu anda ürettiğimiz yılda 1 milyon 250 bin adet. Talep olursa 3 katını da ekebiliriz, 4 milyona yaklaşabiliriz. İşçi bulmada sıkıntı çekiyoruz. Fıstık fidanı hem üretim de hem de istihdam alanında bizim köylerimiz için maddi geliri iyi olan bir fidandır. Çocuklarım da bu işe alıştı. Allah'ın izniyle onlar da başarılı olacak. Üretim ve istihdam beni en çok mutlu eden konudur” dedi.

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‘İŞSİZİM DİYEN VARSA KAPIM SONUNA KADAR AÇIKTIR’

Bölgedeki en büyük problemin çalışacak eleman bulamamak olduğuna dikkat çeken Keleş, “Fidancılıkta tek sıkıntımız işçidir. İşçi bulmada gerçekten zorlanıyoruz. Şu anda 30 kişiyle çalışıyoruz ama emin olun 100 kişi olsa, 100 kişilik de iş var. İşçi bulmada sıkıntı çektiğimiz için 3 milyon dolduracağımıza, 1 milyon 250 bini zor dolduruyoruz. İşçi çalışmıyor. Gençler ‘Üniversiteliyiz, biz yıllarca okul okuduk, gelip tarlada mı çalışalım’ diyor. Şu anda işçilerimizin çoğu kadındır. Kadınlar da zorlanıyor, kimisi işe gelemiyor. İşsizim diyen varsa benim kapım sonuna kadar açıktır. Gelsinler buyurun. 100 kişiye kadar bende iş var. Günlük 1500 lira, sabah kahvaltısı, öğle yemeği veriyoruz. Ayrıca evden alıp eve bırakıyoruz” diye konuştu.

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‘GAZİANTEP’E FİDAN GÖNDERİYORUZ’

Babasıyla birlikte işletmeyi büyüten Furkan Keleş ise başlangıçta dışarıdan fidan aldıklarını ancak bugün Türkiye'nin birçok bölgesine fidan gönderir hale geldiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

“Biz ilk olarak Gaziantep'ten açık kök fidan almaktaydık. Daha sonrasında ise bu işin bölgemizde ne kadar üretiminin önemli olduğunun farkına vardık. Buna binaen; çekirdek aile olarak ilk olarak kendimiz torbalı fıstık fidanı üretimine başladık. Fidan üretiminden sonra ilk çekirdek aile olarak bu işi artık geliştirmeye yöneldik. Günümüzde yaklaşık olarak 1 milyon ile 1,5 milyon arasında fıstık fidanı üretmekteyiz. Yani şu anda ortalama 100 kişiye istihdam sağlayabilecek bir üretim kapasitemiz var. Ürettiğimiz fidanları ise Türkiye'nin çeşitli bölgelerine göndermekteyiz. Karadeniz bölgesi hariç Türkiye'nin çoğu coğrafi bölgelerine fıstık fidanı göndermekteyiz. İlk bu işe başladığımız zaman Gaziantep'ten fidan alımı yapmaktaydık. Fakat şimdiki üretimimizle Gaziantep'e fidan gönderiyoruz. Gaziantep olsun, Şanlıurfa olsun, bu sene dahi yaklaşık 250 bin fıstık fidanı göndermeyi sağladık.”