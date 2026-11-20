Siirt'te kontrolden çıkan otomobil evin alt katına girdi: 1 yaralı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, duvar ve elektrik direğine çarptıktan sonra bahçe duvarını aşarak evin alt katına girdi. Kazada sürücü ağır yaralandı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, duvar ve elektrik direğine çarptıktan sonra bahçe duvarını aşarak evin alt katına girdi. Kazada sürücü ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, BatmanSiirt karayolu Kurtalan ilçe girişinde meydana geldi. Batman istikametinden Siirt yönüne seyir halinde olan Tarık P. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, önce evin duvarına ve elektrik direğine çarptı ardından bahçe duvarını aşarak binanın alt katına girdi. Kazada sürücü Tarık P. ağır yaralanırken, otomobil ve binada hasar oluştu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.