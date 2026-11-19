Siirt İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir, Baykan ilçesi ziyaretinde polis çocuğunun doğum gününü kutladı.

İlçe ziyaretlerini sürdüren Özdemir, Baykan İlçe Emniyet Amirliği ziyareti sırasında bir polisin oğlu Nazım'ın doğum günü kutlamasının olduğunu öğrenmesi üzerine kutlamaya katıldı.

Nazım'ı tebrik ederek doğum günü kutlayan Özdemir, ona ve kutlamadaki diğer çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Özdemir, ziyaretinde polis aileleriyle de bir süre sohbet etti.