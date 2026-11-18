Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Uyuşturucu madde ticareti şüphesiyle durdurulan araçta, narkotik dedektör köpeğinin de katılımıyla yapılan aramada 6 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1'i yabancı uyruklu 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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