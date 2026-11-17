Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Kurtalan Arama Kurtarma ekibi, akreditasyon sürecine hazırlanmak amacıyla eğitim çalışmalarına hız verdi.

Muhtemel afet ve acil durumlarda daha etkin müdahalede bulunabilmek amacıyla çalışmalarını sürdüren ekip, Siirt AFAD merkezinde AFAD tarafından verilen eğitim programına katıldı. Tatil döneminde de eğitimlerine ara vermeyen ekip üyeleri, akreditasyon sürecine yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Kurtalan İlçe Başkanı Veysel Yıldız, arama kurtarma çalışmalarının ciddi bir sorumluluk ve hazırlık gerektirdiğini belirterek, gönüllü ekip olarak afetlere hazır olmak için eğitimlerine devam ettiklerini ifade etti. Yıldız, akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayarak olası afetlerde vatandaşlara en hızlı ve doğru şekilde ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.