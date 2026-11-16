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        Siirt'te uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Siirt'te düzenlenen operasyonlarda 1 kilo 924 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 20:49 Güncelleme:
        Siirt'te uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Siirt'te düzenlenen operasyonlarda 1 kilo 924 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        İl genelinde yapılan operasyonlarda 1 kilo 924 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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