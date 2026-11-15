Siirt'te çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ovacık köyünde dün akşam M.K.V. ile A.V. arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.