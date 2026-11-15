Siirt'te çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.
Giriş: 15.11.2026 - 14:13 Güncelleme:
Siirt’in Kurtalan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.
Ovacık köyünde dün akşam M.K.V. ile A.V. arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada bıçaklanan A.V. ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, şüpheli M.K.V'yi gözaltına aldı.
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