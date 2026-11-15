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        Siirt'te bıçaklı kavga: 1 kişi ağır yaralandı

        Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Oyacık köyünde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 10:50 Güncelleme:
        Siirt'te bıçaklı kavga: 1 kişi ağır yaralandı

        Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Oyacık köyünde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

        Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde M.K.V. ve A.V. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada A.V. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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