Cesedi aranan Mekiye'nin tutuklu eski eşinden 'Kimse öldüreceği bir insanın kirasını ödemez' savunması

SİİRT’in Baykan ilçesinde 2 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü değerlendirilen 4 çocuk annesi Mekiye Akyel (31) cinayetine ilişkin davada, tutuklu eski eşi İsa Güç (28), “Kimse öldüreceği bir insanın kirasını ödemez. Böyle bir niyetim olsaydı beni ilk aldattığı zaman yapardım” dedi. 3’ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 11 Aralık’a erteledi.

Mekiye Akyel, 2015 yılında İsa Güç ile evlenerek Bitlis’ten Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Karakaya köyüne yerleşti. Çiftin yaklaşık 9 yıl süren evliliklerinden 4 çocukları oldu. Evlilik sürecinde İsa Güç’ten şiddet ve baskı gördüğü iddiasıyla Akyel, 29 Temmuz 2024’te Karakaya köyündeki evinden ayrıldı. Aynı gün Siirt Kadın Konukevi’ne yerleşen Mekiye Akyel, 6 Ağustos’ta Van’a geçti. Akyel, bir gün sonra da Batman Kadın Konukevi’ne yerleşti ve burada 21 gün kaldı. 29 Ağustos’ta konukevinden ayrılan Mekiye Akyel, Batman’da kısa süre bir iş yerinde bulaşıkçı olarak çalıştıktan sonra ev kiraladı. Akyel, 5 Eylül 2024’te İsa Güç’ten boşandı. 18 Ekim 2024’te saat 10.00 sıralarında Güç’ün eve gelmesinin ardından eşyalarını toplayan ve onunla birlikte evden ayrılan Mekiye Akyel’den bir daha haber alınamadı. Öldürüldüğü değerlendirilen Akyel’in cesedi bulunamazken, soruşturma kapsamında bu yıl 16 Şubat’ta eski eşi İsa Güç, 17 Şubat’ta eski kayınbiraderi Hüseyin Güç (42), 19 Şubat’ta ise eski kayınpederi İhsan Güç (69) yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüpheli, 20 Şubat’ta çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mekiye’nin diğer kayınbiraderi H.G. (39) ile ailenin akrabası A.Ş. (66) ise 10 Temmuz’da gözaltına alındı ancak 13 Temmuz’da ifadeleri alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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İDDİANAMEDE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklardan eski eş İsa Güç hakkında ‘Boşandığı eşe ve kadına karşı töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürme’ ve ‘Hile yoluyla birden fazla kişi olacak şekilde boşandığı eşe karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istendi. Eski kayınbirader Hüseyin Güç hakkında ‘Kadına karşı töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürme’ ve ‘Hile yoluyla birden fazla kişi olacak şekilde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Eski kayınpeder İhsan Güç ile tutuksuz sanıklar H.G. ve A.Ş. hakkında ise ‘Kadına karşı töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme’ ve ‘Hile yoluyla birden fazla kişi olacak şekilde kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya azmettirme’ suçlarından 21 yıl 4 aydan 29 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istendi.

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İKİNCİ DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Siirt 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanıklar İsa Güç, Hüseyin Güç ve İhsan Güç, bulundukları Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan SEGBİS aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık A.Ş. ise Bitlis 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nden SEGBİS üzerinden duruşmaya bağlandı. Tutuksuz yargılanan H.G., maktulün anne ve babası, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ile taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

A.Ş., savunmasında Mekiye Akyel ile İsa Güç’ün evlenmesine aracılık ettiğini belirterek, “Başka hiçbir konudan bilgim yok” dedi.

Tanık B.E., Alanya’dan SEGBİS ile bağlanarak, Mekiye Akyel ile 2 hafta görüştüğünü ileri sürdü. B.E., “Akyel beni sabah aradığında eski eşinin kendisini alacağını belirtti. Akşam aradı, nerede olduğunu söylemedi. Kısık ve titrek bir sesle konuşuyordu. Fazla konuşamadı, ‘Hakkını helal et’ dedi. Daha önce eski eşinin kendisini tehdit ettiğini söylemişti” ifadelerini kullandı.

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Mekiye Akyel’in kız arkadaşı B.Ç. de 2024 yılında tanıştıklarını belirterek, “Batman’da 3 gün beraber kaldık. Bu sırada ağabeyi olarak tanıttığı fakat daha sonra eski eşi olduğunu öğrendiğim İsa Güç ile karşılaştık. Mekiye, İsa Güç ile evden ayrıldı. Mekiye benim yanımdan ayrıldığında üzerinde bulunan kıyafet ile daha sonra bana gösterilen kıyafetler aynıydı” diye konuştu.

‘İDDİALARI KABUL ETMİYORUM’

Duruşmada savunma yapan İsa Güç, isnat edilen suçlamaları reddederek, “Ailesi, Mekiye'yi darbettiğimi ve kolunu kırdığımı iddia etmiş iseler de buna dair herhangi bir şikayetleri bulunmamaktadır, Mekiye Akyel, boşanma davası sürecinde de yanıma gelmiştir ve başına hiçbir şey gelmemiştir. Mekiye ile boşandıktan sonra kendisini ailesine teslim ettik ve 3 gün sonra KADES uygulamasına basmıştır. Daha sonra Batman iline geçmiş ve adresini, nerede olduğunu ailesine söylemeyerek bana söylemiştir. Ben birçok kez evinde kaldım, buna rağmen KADES'e basmışlığı yoktur. Kimse öldüreceği bir insanın kirasını ödemez. Böyle bir niyetim olsaydı beni ilk aldattığı zaman yapardım. Bu sebeple hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum” dedi.

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Tutuklu sanıklardan Hüseyin ve İhsan Güç de suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, masum olduklarını savundu. Tutuksuz yargılanan H.G. ise herhangi bir suç işlemediğini ileri sürerek ev hapsinde olduğunu ve bu nedenle mağdur olduğunu söyledi.

Maktulün ailesinin avukatları, sanıkların üzerlerine atılı suçları işlediklerinin delillerle sabit olduğunu belirterek cezalandırılmalarını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, H.G. hakkında uygulanan ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılarak yerine imza yükümlülüğü getirilmesine karar verdi. Duruşma 11 Aralık’a ertelendi.