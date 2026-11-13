Siirt'te otomobil takla attı, sürücü ölümden döndü

Kaza sabah saatlerinde KurtalanBatman kara yolu Toytepe köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 33 yaşındaki M.S.A. yönetimindeki 56 ABK 056 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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