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        Siirt'te otomobil takla attı, sürücü ölümden döndü

        Siirt KurtalanBatman kara yolunda otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 11:21 Güncelleme:
        Siirt'te otomobil takla attı, sürücü ölümden döndü

        Siirt KurtalanBatman kara yolunda otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

        Kaza sabah saatlerinde KurtalanBatman kara yolu Toytepe köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 33 yaşındaki M.S.A. yönetimindeki 56 ABK 056 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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