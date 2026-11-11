Siirt'te 7 bin fidan toprakla buluştu

Siirt'te 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 7 farklı noktada 7 bin fidan dikildi. Yıl sonuna kadar kent genelinde 55 bin fidanın toprakla buluşturulması hedefleniyor.

Merkeze bağlı Akyamaç köyünde "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" temasıyla gerçekleştirilen etkinliğe Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, il protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Türkiye genelinde yürütülen Yeşil Vatan Seferberliği kapsamında il genelindeki 7 farklı noktada eş zamanlı düzenlenen etkinliklerde 7 bin fidan toprakla buluşturuldu. Programda konuşan Vali Kızılkaya, dikilen her fidanın çocuklara bırakılan bir umut ve gelecek nesillere emanet edilen değerli bir miras olduğunu belirtti. Vali Kızılkaya, yıl sonuna kadar Siirt genelinde 55 bin fidan dikilmesinin hedeflendiğini ifade ederek çalışmaya katkı sunan kurumlara, sivil toplum kuruluşlarına, öğretmenlere, öğrencilere ve vatandaşlara teşekkür etti.

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Etkinlik fidanların toprakla buluşturmasıyla sona erdi.