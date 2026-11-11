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        Kurtalan'da taşımalı eğitim servislerine sıkı denetim

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde taşımalı eğitim kapsamında öğrenci taşıyan servis araçları, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, emniyet ve jandarma ekiplerince denetlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 10:58 Güncelleme:
        Kurtalan'da taşımalı eğitim servislerine sıkı denetim

        Siirt’in Kurtalan ilçesinde taşımalı eğitim kapsamında öğrenci taşıyan servis araçları, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, emniyet ve jandarma ekiplerince denetlendi.

        Öğrencilerin okullarına güvenli ve sağlıklı koşullarda ulaşmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin iş birliğiyle yapıldı. Uygulama kapsamında öğrenci servislerinin teknik donanımları, taşıma kapasiteleri ve sürücü evrakları tek tek kontrol edildi. Yetkililer, öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitim kurumlarına ulaşmalarını sağlamak amacıyla benzer denetimlerin ilçe genelinde aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

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