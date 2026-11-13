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        Siirt'te kaldırıma çıkan otomobil yayaya çarptı: 2 yaralı

        SiirtTillo karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ters dönerek yolda bekleyen vatandaşa çarptı. Kazada 2 kadın yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 09:21 Güncelleme:
        Siirt'te kaldırıma çıkan otomobil yayaya çarptı: 2 yaralı

        SiirtTillo karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ters dönerek yolda bekleyen vatandaşa çarptı. Kazada 2 kadın yaralandı.

        Kaza, sabah saat saatlerinde SiirtTillo yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fatma S. yönetimindeki 56 AAU 708 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı. Araç, bu sırada kaldırımda bulunan Semanur S. adlı kadına çarptıktan sonra ters döndü. Kazada otomobil sürücüsü Fatma S. ile kaldırımdaki Semanur S. yaralandı. Araçta mahsur kalan sürücü, olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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        Kaldırımda başka kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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