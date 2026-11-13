Siirt'te 2 yıl sonra aydınlatılan kadın cinayetinde 5 sanığın yargılanmasına devam edildi

Siirt'in Baykan ilçesinde 2 yıl önce kaybolan Mekiye Akyel'in öldürülmesine ilişkin eski eşi, kayınpederi ve kayınbiraderinin de aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 17 Ekim 2024'te kaybolan ve öldürüldüğü tespit edilen 4 çocuk annesi Akyel'in tutuklu yargılanan eski eşi İsa Güç, eski kayınbiraderi Hüseyin Güç ve eski kayınpederi İhsan Güç, tutuklu bulundukları Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan, tutuksuz sanık A.Ş. ise Bitlis 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

REKLAM

Duruşmada tutuksuz yargılanan H.G, maktulün annesi ve babası, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ile taraf avukatları da hazır bulundu.

A.Ş, duruşmadaki savunmasında, maktul ile İsa Güç'ün evlenmesine aracılık ettiğini belirterek, "Başka hiçbir konudan bilgim yok." dedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen kişilerden B.E, Alanya'dan SEGBİS ile bağlanarak, Mekiye Akyel ile 2 hafta görüştüğünü ileri sürdü.

B.E, "Akyel beni sabah aradığında eski eşinin kendisini alacağını belirtti. Akşam aradı, nerede olduğunu söylemedi. Kısık ve titrek bir sesle konuşuyordu. Fazla konuşamadı, 'Hakkını helal et.' dedi. Daha önce eski eşinin kendisini tehdit ettiğini söylemişti." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Mekiye Akyel'in kız arkadaşı B.Ç. de 2024 yılında tanıştıklarını belirterek, "Batman'da 3 gün beraber kaldık. Bu sırada ağabeyi olarak tanıttığı fakat daha sonra eski eşi olduğunu öğrendiğim İsa Güç ile karşılaştık. Mekiye İsa Güç ile evden ayrıldı. Mekiye benim yanımdan ayrıldığında üzerinde bulunan kıyafet ile daha sonra bana gösterilen kıyafetler aynıydı." dedi.

Duruşmada savunma yapan İsa Güç ise isnat edilen suçlamaları reddederek, "Böyle bir şeyi yapmayı bırakın, Mekiye'ye tokat bile vurmadım." ifadesini kullandı.

Tutuklu sanıklardan Hüseyin ve İhsan Güç de isnat edilen suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, masum olduklarını savundular.

REKLAM

Tutuksuz yargılanan H.G. de herhangi bir suç işlemediğini ileri sürerek, ev hapsinde olduğunu, bundan dolayı mağdur olduğunu belirtti.

Maktulün ailesinin avukatları da sanıkların üzerine atılı suçu işlediklerinin delillerle sabit olduğunu belirterek, cezalandırılmalarını talep ettiler.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, sanık H.G. hakkında "ev hapsi" şeklindeki adli kontrolün kaldırılarak yerine "imza atmak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vererek, duruşmayı 11 Aralık'a erteledi.

Zaman zaman gergin anların yaşandığı duruşmayı, DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş ile Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Siirt İl Temsilcisi Serpil Pekdoğan Göztok da takip etti.

REKLAM

- İstenilen ceza

İddianamede, tutuklu sanıklardan Mekiye Akyel'in eski eşi İsa Güç hakkında, "boşandığı eşe ve kadına karşı töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürme", "hile yoluyla birden fazla kişi olacak şekilde boşandığı eşe karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", eski kayınbiraderi Hüseyin Güç hakkında "kadına karşı töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürme", "hile yoluyla birden fazla kişi olacak şekilde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 2 yıldan 7'şer yıla kadar hapis, eski kayınpederi İhsan Güç ile tutuksuz H.G. ve A.Ş. hakkında ise "kadına karşı töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" ve "hile yoluyla birden fazla kişi olacak şekilde kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya azmettirme" suçlarından 21 yıl 4 aydan 29 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.