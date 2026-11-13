Siirt Atabağı beldesinde spor yatırımları sürüyor

Atabağı Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, beldeye kazandırılacak kapalı spor salonunun yapımında son aşamaya gelindi. Yarı olimpik yüzme havuzunun ise yapımına başlandığı bildirildi. Atabağı Belediye Başkanı Tayyar Lale, beldeye değer katacak yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini belirterek, projelerin tamamlanmasıyla çocukların, gençlerin ve vatandaşların modern spor tesislerine kavuşacağını ifade etti.

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