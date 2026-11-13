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        Siirt Atabağı beldesinde spor yatırımları sürüyor

        Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Atabağı beldesinde yapımı devam eden kapalı spor salonunda sona yaklaşılırken, yarı olimpik yüzme havuzunun inşasına başlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 11:41 Güncelleme:
        Siirt Atabağı beldesinde spor yatırımları sürüyor

        Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Atabağı beldesinde yapımı devam eden kapalı spor salonunda sona yaklaşılırken, yarı olimpik yüzme havuzunun inşasına başlandı.

        Atabağı Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, beldeye kazandırılacak kapalı spor salonunun yapımında son aşamaya gelindi. Yarı olimpik yüzme havuzunun ise yapımına başlandığı bildirildi. Atabağı Belediye Başkanı Tayyar Lale, beldeye değer katacak yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini belirterek, projelerin tamamlanmasıyla çocukların, gençlerin ve vatandaşların modern spor tesislerine kavuşacağını ifade etti.

        Lale, yatırımların Atabağı’na hayırlı olmasını diledi.

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