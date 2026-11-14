Siirt Ülkü Ocakları İl Başkanlığına Kılıçvuran atandı

Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından yapılan resmi açıklamada, Siirt İl Başkanlığı görevine Süleyman Tayfur Kılıçvuran’ın getirildiği bildirildi. Kurumun sosyal medya hesaplarından kamuoyu ile paylaşılan duyuruda, önceki dönem İl Başkanı Dr. Kadir Ekin’in yerine atanan Kılıçvuran’a yeni görevinde başarı dileklerinde bulunuldu.

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