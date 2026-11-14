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        Siirt Ülkü Ocakları İl Başkanlığına Kılıçvuran atandı

        Ülkü Ocakları Siirt İl Başkanlığında görev değişimi yaşandı. Dr. Kadir Ekin'den boşalan il başkanlığı görevine Süleyman Tayfur Kılıçvuran atandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 10:47 Güncelleme:
        Siirt Ülkü Ocakları İl Başkanlığına Kılıçvuran atandı

        Ülkü Ocakları Siirt İl Başkanlığında görev değişimi yaşandı. Dr. Kadir Ekin’den boşalan il başkanlığı görevine Süleyman Tayfur Kılıçvuran atandı.

        Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından yapılan resmi açıklamada, Siirt İl Başkanlığı görevine Süleyman Tayfur Kılıçvuran’ın getirildiği bildirildi. Kurumun sosyal medya hesaplarından kamuoyu ile paylaşılan duyuruda, önceki dönem İl Başkanı Dr. Kadir Ekin’in yerine atanan Kılıçvuran’a yeni görevinde başarı dileklerinde bulunuldu.

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