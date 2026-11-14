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        Üniversite öğrenimi gördükleri kentin doğal ve tarihi güzelliklerini resmediyorlar

        FECRİ BARLIK - Ülkenin farklı illerinden gelerek Siirt Üniversitesinde öğrenim gören gençler, kentin tarihi ve doğal güzelliklerini yerinde gözlemleyerek resmediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Üniversite öğrenimi gördükleri kentin doğal ve tarihi güzelliklerini resmediyorlar

        FECRİ BARLIK - Ülkenin farklı illerinden gelerek Siirt Üniversitesinde öğrenim gören gençler, kentin tarihi ve doğal güzelliklerini yerinde gözlemleyerek resmediyor.

        Siirt Üniversitesi Kültür, Sanat ve Fotoğraf Topluluğu ile Urban Sketchers (yaşadıkları veya seyahat ettikleri şehirlerde, kasabalarda ve köylerde yerinde çizimler yapan küresel bir sanatçı topluluğu) işbirliğiyle 2 yıl önce başlatılan proje kapsamında üniversitenin farklı bölümlerinde okuyan gençlere yönelik gezi programları düzenleniyor.

        Geziye katılan gençler Botan Vadisi, Delikli Taş, Ulu Cami ve Tillo ilçesi gibi kentin doğal güzelliklerini ve tarihi mekanlarını ziyaret ederek yerinde gözlemliyor.

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        Bu güzellikleri sahada resmeden gençler, kenti yakından tanıma fırsatı da buluyor.

        Üniversiteli gençlere yönelik yürütülen proje, kentte farklı yaş gruplarındaki kişilerin de ilgisini çekiyor.

        Topluluğun danışmanlığını ve Urban Sketchers İl Temsilciliğini de yürüten Siirt Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Bayazıt, AA muhabirine, çizimini yaptıkları yerlerin kentin hafızasını oluşturduğunu söyledi.

        Bu etkinlikleri Siirt'in önemli noktalarında düzenlemeye özen gösterdiklerini belirten Bayazıt, daha önce Ulu Cami, Tillo ve Delikli Taş gibi mekanları ziyaret ettiklerini, Botan Vadisi'nde de 7. buluşmayı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

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        Bayazıt, "Çizim, bir kenti tanımanın, anlatmanın ve gelecek nesillere bırakmanın en etkili yollarından biridir. Bu nedenle bu tür etkinlikleri düzenliyoruz. Daha önce de Siirt Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün destekleriyle Siirt'in kimlik mekanlarından Ulu Cami, Tillo, Delikli Taş gibi önemli noktalarında etkinlikler yaptık, buluşmalar düzenledik. Etkinliklerimiz üniversite öğrencilerinin yanı sıra farklı yaş gruplarındaki katılımcılardan da ilgi görüyor." dedi.

        Siirt'in tarihi, kültürü ve doğal güzellikleriyle keşfedilmesi gereken bir kent olduğunu dile getiren Bayazıt, Botan Vadisi'nin de kentin eşsiz bir peyzajını oluşturduğunu belirtti.

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        Bayazıt, doğaya, tarihe ve çizime ilgi duyan herkesi etkinliklere katılmaya davet etti.

        - "Doğayı resmettik"

        Öğrencilerden Kevser Karabiber ise Kahramanmaraşlı olduğunu ancak Aksaray'da yaşadığını belirterek, katıldığı bu etkinlikte arkadaşları ve hocalarıyla keyifli ve verimli zaman geçirdiğini söyledi.

        Karabiber, "Burada bulunmak çok mutluluk verici. Etkinliğe ilk defa katıldım. Doğayı resmettik." diye konuştu.

        Mersin'den gelen Zozan Ürgüt de etkinlik sayesinde bölgenin doğal güzelliklerini keşfettiğini belirtti.

        İlk kez katıldığı bu buluşmada çevreyi kendi gözlemleri doğrultusunda çizdiğini anlatan Ürgüt, "Etkinlikte çok güzel çizimler yaptık, buraları keşfettik." ifadesini kullandı.

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        İstanbul'dan gelen Burak Kutluay da doğayı yerinde gözlemlemenin eğitim gördüğü bölüm açısından önemli olduğunu vurguladı.

        Kutluay, "Mimarlık alanında eğitim gördüğümüz için doğal çevreyi yerinde incelememiz bizim açımızdan önemli. Bu organizasyonu düzenleyen topluluğa teşekkür ediyoruz. Siirt çok fazla bilinmese de Botan Vadisi gibi güzelliklerin tanıtılması ve kentte böyle etkinliklerin düzenlenmesi biz öğrenciler için çok değerli." dedi.

        Gaziantep'ten geldiğini belirten Suriyeli öğrenci Musa Musa ise bu etkinliğe daha önce de katıldığını belirtti.

        Organizasyonda emeği bulunanlara teşekkür eden Musa, "Botan Vadisi'ndeki 7. buluşmamız. Bugün de yaptığımız çizimlerle doğayla bütünleştik, yeni arkadaşlarla tanıştık." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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