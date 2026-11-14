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        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hafta sonu göz polikliniği hizmeti

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hafta içi yaşanan yoğunluğu azaltmak ve vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla hafta sonu da mesai yapıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 16:01 Güncelleme:
        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hafta sonu göz polikliniği hizmeti

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hafta içi yaşanan yoğunluğu azaltmak ve vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla hafta sonu da mesai yapıyor.

        Hafta içi yoğunluktan dolayı hastaneye gidemeyen vatandaşların yanı sıra kamu personeli, asker ve polislerin sağlık hizmetlerinden daha rahat yararlanabilmesi için göz polikliniği Cumartesi günü hizmet verdi. Gerçekleştirilen bu uygulama, hem çalışan kesimden hem de vatandaşlardan büyük takdir topladı.

        Uygulamanın ardından Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. İlker Uluçay ve Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Orhan Büdün, göz polikliniğini ziyaret etti. Ziyaret sırasında görevli hekimler ve hastalarla bir araya gelen yetkililer, çalışmalar hakkında bilgi alarak vatandaşların talep ve memnuniyetlerini dinledi.

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        Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, vatandaşların memnuniyetini artırmak ve sağlık hizmetlerinin etkinliğini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla benzer çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

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