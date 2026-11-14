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        Siirt'te elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 19:38 Güncelleme:
        Siirt'te elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü.

        Fırat Mahallesi Beykent Caddesi'nde bulunan bir elektrik trafosunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine Dicle Elektrik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Bazı mahallelerde elektrik kesintisine neden olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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