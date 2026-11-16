Siirt'te jandarmadan 80 öğrenciye eğitim ve farkındalık etkinliği

Proje kapsamında Tillo İbrahim Hakkı İlk ve Ortaokulu, Tillo İsmail Fakirullah İmam Hatip Ortaokulu ile İmam Hatip Lisesinde öğrenim gören 80 öğrenci, Tillo İlçe Jandarma Komutanlığında misafir edildi. Etkinlikte öğrencilere çocuk hakları, sıfır atık, trafik güvenliği, parmak izi incelemesi, siber zorbalık ve dijital bağımlılık konularında bilgilendirme yapıldı. Programda düzenlenen jandarma köpek gösterisi öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi. Etkinlik sonunda öğrencilere bilgilendirici broşürler dağıtılırken Türk bayrağı hediye edildi.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen "Çocuk Gelişsin Dünya Değişsin Projesi" kapsamında 80 öğrenciye yönelik eğitim ve farkındalık etkinliği düzenlendi.

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