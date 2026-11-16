Siirt'te jandarma ekiplerince öğrencilere yönelik eğitim ve farkındalık etkinliği düzenlendi

Program kapsamında yapılan köpek gösterisi öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi.

Proje kapsamında Tillo İbrahim Hakkı İlk ve Ortaokulu, Tillo İsmail Fakirullah İmam Hatip Ortaokulu ile İmam Hatip Lisesinde öğrenim gören 80 öğrenci, İlçe Jandarma Komutanlığında misafir edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen "Çocuk Gelişsin Dünya Değişsin Projesi" kapsamında öğrencilere yönelik eğitim ve bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi.

Siirt'te Tillo İlçe Jandarma Komutanlığında​​​​​​​ misafir edilen öğrenciler için eğitim ve farkındalık etkinliği düzenlendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.