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        Siirt'te jandarma ekiplerince öğrencilere yönelik eğitim ve farkındalık etkinliği düzenlendi

        Siirt'te Tillo İlçe Jandarma Komutanlığında​​​​​​​ misafir edilen öğrenciler için eğitim ve farkındalık etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 14:36 Güncelleme:
        Siirt'te jandarma ekiplerince öğrencilere yönelik eğitim ve farkındalık etkinliği düzenlendi

        Siirt'te Tillo İlçe Jandarma Komutanlığında​​​​​​​ misafir edilen öğrenciler için eğitim ve farkındalık etkinliği düzenlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen "Çocuk Gelişsin Dünya Değişsin Projesi" kapsamında öğrencilere yönelik eğitim ve bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi.

        Proje kapsamında Tillo İbrahim Hakkı İlk ve Ortaokulu, Tillo İsmail Fakirullah İmam Hatip Ortaokulu ile İmam Hatip Lisesinde öğrenim gören 80 öğrenci, İlçe Jandarma Komutanlığında misafir edildi.

        Etkinlikte öğrencilere çocuk hakları, sıfır atık, trafik güvenliği, parmak izi incelemesi, siber zorbalık ve dijital bağımlılık konularında bilgilendirme yapıldı.

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        Program kapsamında yapılan köpek gösterisi öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi.

        Jandarmayı yakından tanıma fırsatı bulan öğrencilere etkinlik sonunda bilgilendirici broşür ve Türk bayrağı verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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