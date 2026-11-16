Batman'da 22 yıllık husumet Siirt'te yapılan barışla son buldu
Batman'ın Kozluk ilçesinde Ataç ve Mutlu aileleri arasında 22 yıl önce başlayan husumet, kanaat önderlerinin araya girmesiyle Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen barış merasimiyle sona erdi.
Batman’ın Kozluk ilçesinde Ataç ve Mutlu aileleri arasında 22 yıl önce başlayan husumet, kanaat önderlerinin araya girmesiyle Siirt’in Kurtalan ilçesinde düzenlenen barış merasimiyle sona erdi.
Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Alıçlı köyünde yaşayan Ataç ve Mutlu aileleri arasında uzun yıllardır devam eden anlaşmazlık, bölgedeki kanaat önderleri ve barış komisyonu üyelerinin girişimleri sayesinde tatlıya bağlandı. Tarafların barış teklifini olumlu karşılamasının ardından Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Çakıllı köyünde barış merasimi düzenlendi. Bir araya gelen aile temsilcileri, düzenlenen törende kucaklaşarak 22 yıllık husumeti geride bıraktı. Barışın sağlanmasında Kozluk Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ferman Yüksel, emekli öğretmen ve kanaat önderi Mahfuz Kavak, İzzettin Işık, Mehmet Abik, Mehmet Alper ve Burhan Yüksel'den oluşan barış komisyonu ile kanaat önderleri önemli bir rol üstlendi. Yıllardır süren husumetin son bulması, her iki ailenin fertleri ve yakın çevresi tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.