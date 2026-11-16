Siirt'te 1 kilo 924 gram metamfetamin ele geçirildi

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti, nakli ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 15 Kasım'da düzenlediği operasyonda 1 kilo 924 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın devamında 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden 2’si tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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