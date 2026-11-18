Kurtalan ilçesi Kayabağlar belde kırsalında tarım arazilerinde çalışan çiftçiler, yerleşim yerlerine yakın bir noktada 4 kurdun birlikte hareket ettiğini fark etti. Çiftçiler o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Görüntülerde, 4 kurdun bir süre arazide dolaştığı, ardından dağlık alana doğru ilerleyerek gözden kaybolduğu görüldü.

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