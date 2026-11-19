Bir süre sonra durdurulan araçta narkotik dedektör köpeği "JPO"nun da katılımıyla arama yapıldı.

Bu kapsamda şüphe üzerine bir otomobil takibe alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, uyuşturucu kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

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