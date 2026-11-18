Siirt'te 6 kilogram esrar ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı
Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilogram esrar ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilogram esrar ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Şüphe üzerine durdurulan araçta, narkotik dedektör köpeği İnşa'nın da katılımıyla yapılan aramada 6 kilogram esrar ele geçirildi.
Operasyonda, biri yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
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