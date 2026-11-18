Şüphe üzerine durdurulan araçta, narkotik dedektör köpeği İnşa'nın da katılımıyla yapılan aramada 6 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

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