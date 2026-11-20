SiirtKurtalan kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, kayganlaşan yolda makaslayarak yolu kapattı. Dorsede bulunan salamura ürünlerin yola dökülmesi nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, gece saatlerinde SiirtKurtalan kara yolu üzerindeki virajda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tır, yağış ve kaygan zemin nedeniyle virajı döndüğü sırada kontrolden çıkarak makasladı. Savrulan tırın dorsesinde bulunan salamura ürünler ise kara yoluna döküldü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yola saçılan salamura nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, karayolları ekipleri yolu temizlemek ve tırın bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlattı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.