Siirt'te araç lastiğine zulalanmış halde 8 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir araç durduruldu. Narkotik dedektör köpeği JPO ile yapılan detaylı aramada otomobilin lastiği içerisine gizlenmiş 8 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

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Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla uyuşturucuyla mücadelenin hem operasyonel hem de önleyici faaliyetlerle kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilerek, gençleri ve toplumun geleceğini tehdit eden uyuşturucu madde ticareti ile organize suç örgütlerine karşı mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.