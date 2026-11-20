Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Veysel Karani beldesinde, Belediye Başkanı Enes Cengiz ile birlikte dört belediye meclis üyesi DEM Partiden istifa ettiklerini açıkladı. İstifa eden isimlerin görevlerine bağımsız olarak devam edecekleri bildirildi.

Belediye Başkanı Enes Cengiz tarafından yapılan açıklamada, istifa kararının kendi hür iradeleri ve değerlendirmeleri doğrultusunda alındığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Şahsım ve Belediye Meclis Üyelerimiz Orhan Çimen, Halis Güntaç, Ali Söyüncü ve M. Baha Başak olarak DEM Parti üyeliğinden kendi hür irademizle istifa etmiş bulunuyoruz. Bu kararımızı özellikle belirtmek isterim ki hiçbir kişi, kurum veya çevrenin baskısı, yönlendirmesi ya da etkisi altında kalmadan, tamamen kendi özgür irademiz ve değerlendirmelerimiz doğrultusunda aldık. Bu kararın arkasında herhangi bir dış müdahale veya siyasi baskı bulunmamaktadır."

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Bundan sonraki süreçte herhangi bir siyasi partiye bağlı kalmadan bağımsız çalışacakları belirtilen açıklamada, önceliğin Veysel Karani’nin geleceği, halkın huzuru ve refahı ile belediyenin gelişimi olduğu kaydedildi. Açıklamada ayrıca kimseye karşı kırgınlık ya da düşmanlık beslenmediği ifade edilerek, tüm vatandaşlara eşit mesafede ve hizmet anlayışıyla görevlerin sürdürüleceği vurgulandı.