Siirt'te bir evin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir evin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir evin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Tarık Polat idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Batman-Kurtalan kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Elektrik direğine çarptıktan sonra bir evin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı Polat, ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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