Siirt'te minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 ağır yaralı
Siirt'in Baykan ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi ağır yaralandı.
Giriş: 21.11.2026 - 12:47 Güncelleme:
Siirt’in Baykan ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Çaykaya köyünde henüz belirlenemeyen nedenle minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada, 3 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvveti sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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