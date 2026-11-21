İki aile arasındaki silahlı kavga kamerada: 1'i ağır, 2 yaralı
Siirt'in Baykan ilçesinde iki aile arasında çıkan 1'inin ağır, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Siirt'in Baykan ilçesinde iki aile arasında çıkan 1'inin ağır, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Edinilen bilgilere göre, 19 Kasım akşamı Veyselkarani beldesinin Çiftlik bölgesinde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kozluk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay anı ise anbean, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Olaya ilişkin inceleme sürüyor.
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