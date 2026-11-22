Edinilen bilgilere göre, ilçenin Tekel Mahallesi'nde İ.D., otomobil çarpması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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