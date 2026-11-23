Siirt'te tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Siirt-Batman kara yolunun İncirlik köyü mevkisinde sürücülerinin ismi ve plakaları henüz öğrenilemeyen tır ile otomobil çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan Sinan K. hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, polis, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ekiplerin çalışmasıyla sıkıştıkları araçtan çıkarılarak ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Ahmet S, buradaki ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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