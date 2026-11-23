Kaza, sabah saatlerinde, Toytepe köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda TIR’a çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekiplerinin yanı sıra Kurtalan Belediyesi itfaiyecileri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi, sağlıkçıların ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.