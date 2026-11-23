Siirt’in Kurtalan ilçesi Toytepe köyü mevkisinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda TIR’a çarpan otomobilde yaralanan 4 kişiden Sinan Karabulut (31), kaldırıldığı Kurtalan Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Karabulut’un cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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