Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Atabağı Belde Belediye Başkanı Tayyar Lale, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla beldedeki okulları ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi.

Okullarda görev yapan öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlayan Lale, kendilerine gül ve çeşitli hediyeler verdi. Öğretmenlerle sohbet edip talep ve görüşlerini dinleyen Lale, özverili çalışmaları ve emekleri dolayısıyla teşekkür etti. Başkan Tayyar Lale, beldedeki okul ziyaretlerinin ardından Baykan ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen programa katıldı.