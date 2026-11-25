Siirt'te jandarma ekiplerinden öğretmenlere ziyaret
Siirt'te jandarma ekipleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenleri ziyaret etti.
Giriş: 25.11.2026 - 00:04 Güncelleme:
Siirt'te jandarma ekipleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenleri ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe, belde ve köylerde görev yapan 546 öğretmeni ziyaret ederek Jandarma Komutanlıklarınca hazırlanan kitap ayraçları ile karanfil dağıttı.
Öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelerek sohbet eden ekipler, öğretmenlerin gününü kutladı.
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