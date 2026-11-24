Kayabağlar'da Öğretmenler Günü etkinlikleri
Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar Belde Belediye Başkanı Hasan Nas, beraberindekilerle birlikte öğretmenleri ziyaret ederek günlerini kutladı.
Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar Belde Belediye Başkanı Hasan Nas, beraberindekilerle birlikte öğretmenleri ziyaret ederek günlerini kutladı.
Ziyaretlerde öğretmenlerle bir araya gelen Başkan Nas ve beraberindekiler, eğitimcilerin gününü kutlayarak emek ve özverilerinden dolayı teşekkür etti. Kayabağlar Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, geleceğin mimarı olan öğretmenlerin fedakarlıkları ve çalışmaları dolayısıyla teşekkür edilerek, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü kutlandı.
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