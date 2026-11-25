Dronla kaydedilen görüntülerde, yüksek kesimlerde uzanan dağlar, sis denizinin üzerinde kalan köyler ve doğanın eşsiz manzarası yer aldı. Sis tabakasıyla kaplanan vadiler, bölgeye farklı bir güzellik katarken, ortaya çıkan manzara izleyenleri hayran bıraktı. Doğanın sessizliğiyle buluşan sis manzarası, Eruh'un yüksek kesimlerinde sonbaharın güzelliğini gözler önüne serdi.

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