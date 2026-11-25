Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kızılkaya, mesajında, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün kadınların şiddet ve ayrımcılıktan korunması, eşit hak ve fırsatlara sahip olması konusunda ortak kararlılığın önemli bir ifadesi olduğunu belirtti.

Kadının ailenin temeli, toplumun en güçlü değeri ve geleceğin mimarı olduğunu dile getiren Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Kadına yönelik her türlü şiddet, insan onurunu ve yaşam hakkını hedef alan kabul edilemez bir insan hakkı ihlalidir. Kadına el kaldırmak inancımıza, kültürümüze, geleneklerimize ve insanlık değerlerimize aykırıdır. Kadınlarımızın huzur ve güven içinde yaşadığı bir toplum, güçlü ve müreffeh bir geleceğin temelidir. Kadınların güvenliğini, onurunu ve yaşam hakkını korumak devletimizin temel sorumluluklarındandır. Devletimiz, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi sıfır tolerans ilkesiyle sürdürmekte ve toplumsal farkındalığın artırılması için kararlılıkla çalışmaktadır. Bu kapsamda, 112 Acil Çağrı Merkezi ve ALO 183 Sosyal Destek Hattı 7/24 hizmet verirken, Kadın Destek Uygulaması aracılığıyla da kadınlarımızın acil durumlarda güvenlik birimlerine hızlıca ulaşması sağlanmaktadır. Kadına yönelik şiddetin tamamen ortadan kaldırılması, yalnızca devletimizin değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğudur. Bu mücadelemizi hiçbir tavize yer vermeden, kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün toplumsal farkındalığın artmasına vesile olmasını temenni ediyor, kadınların güven, huzur ve saygı içinde yaşadığı, şiddetten uzak bir dünya diliyorum."