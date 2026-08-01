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        Siirtli milli güreşçi Barış Erbek gözünü Avrupa ve dünya şampiyonluğuna dikti

        MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'te güreşte Avrupa ikinciliği, dünya üçüncülüğü ve 7 Türkiye şampiyonluğu elde eden milli sporcu Barış Erbek (24), yeni hedefini Avrupa ve dünya şampiyonluğu olarak belirledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Siirtli milli güreşçi Barış Erbek gözünü Avrupa ve dünya şampiyonluğuna dikti

        MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'te güreşte Avrupa ikinciliği, dünya üçüncülüğü ve 7 Türkiye şampiyonluğu elde eden milli sporcu Barış Erbek (24), yeni hedefini Avrupa ve dünya şampiyonluğu olarak belirledi.

        Siirt Üniversitesi öğrencisi Erbek, 10 yaşında başladığı güreşte 2017-2026 yıllarında 7 kez Türkiye şampiyonu oldu.

        Erbek, 2017 yılında Slovenya'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda altın madalya, 2019'da İtalya'da gerçekleştirilen Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda gümüş, bu yıl ise Üniversiteler Arası Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz ve çok sayıda ulusal ve uluslararası turnuvada madalya kazandı.

        Yıl sonunda düzenlenecek Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdüren Erbek, altın madalya kazanması halinde yıl sonunda Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılacak.




        - "Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum"

        Barış Erbek, AA muhabirine, 10 yaşında başladığı güreşte büyük hedeflerinin olduğunu söyledi.

        Halı sahada futbol oynarken hemen yanında yer alan Siirt İktisas Spor Kulübünde yapılan cimnastik ve güreş antrenmanlarından etkilendiğini anlatan Erbek, bu sayede spora ilgi duymaya başladığını belirterek "Halı sahada top oynarken spor salonunu gördüm ve kapıdan izledim. İçeride cimnastik yapıyorlardı, farklı çalışmalar vardı. Hocalarımızın desteğiyle önce cimnastiğe başladım, ardından güreşe geçtim. Güreşe ilk başladığım yer Siirt İktisas Spor Kulübü oldu. Daha sonra Kayseri Şekerspor Kulübüne transfer oldum." dedi.

        Uluslararası başarılarına da değinen milli sporcu, son olarak Brezilya'da düzenlenen Üniversiteler Arası Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele ettiğini anlatarak şunları kaydetti:

        "Yıldızlarda Avrupa ikinciliğim, Balkan şampiyonluğum ve 7 Türkiye şampiyonluğum var. Bunun yanı sıra çok sayıda Türkiye ikinciliği, üçüncülüğü ve uluslararası dereceler elde ettim. Hedefim Avrupa ve dünya şampiyonu olmak. Ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşı'mızı okutarak milletimi ve ülkemi gururlandırmak istiyorum. Bu yıl sonunda yapılacak Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olup ardından Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Desteklerini esirgemeyen Siirt İktisas Spor Kulübü Başkanı Mehmet Şakir Kayaalp ile Kayseri Şekerspor Kulübü Onursal Başkanı Hüseyin Akay'a teşekkür ediyorum."




        - "Barış'ın güzel bir başarı hikayesi var"

        Siirt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda güreş antrenörü olarak görev yapan milli takım antrenörü Naim Dildirim ise Erbek'in gelecek adına büyük umut vadettiğini söyledi.

        Barış'ı henüz 10 yaşındayken kulübe geldiğinde keşfettiklerini anlatan Dildirim, şöyle konuştu:

        "Barış, küçüklüğünden beri yetiştirdiğim bir sporcu. Temel eğitimini Siirt İktisas Spor Kulübünde aldı. Burada Türkiye şampiyonu olduktan sonra, daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için farklı kulüplere transfer olmasına öncülük ettik. Barış'ın güzel bir başarı hikayesi var. İlk yılında Türkiye üçüncüsü olarak milli takıma seçildi. Bir sonraki yıl ise Türkiye şampiyonu oldu. Önümüzdeki aylarda önce Türkiye Şampiyonası'nda, ardından Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemizi temsil etmek için mücadele edecek."

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