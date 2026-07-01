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        Siirt'te 26 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenlendi

        Siirt'te, Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 26 çocuk için toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 23:48 Güncelleme:
        Siirt'te 26 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenlendi

        Siirt'te, Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 26 çocuk için toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi.


        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü himayesinde Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen şölende 26 çocuk sünnet ettirildi.

        İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklara özenle hazırlanan sünnet kıyafetleri giydirildi, fotoğraf çektirildi.

        Daha sonra kortej eşliğinde merkez ve Tillo ilçesinde tur atıldı, İsmail Fakirullah Türbesi'nde dua edilerek katılımcılara manevi atmosfer sunuldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Bitlis Vakıflar Bölge Müdürü Ali Osman Ayan, Genel Müdürlük koordinesinde bu yıl Türkiye genelinde 81 ilde sünnet organizasyonları gerçekleştirildiğini, kurumlarının faaliyet alanında bulunan Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Şırnak ve Van'da toplam 153 çocuğun sünnet ettirildiğini belirtti.

        Ayan, çocukların ve ailelerinin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

        Programa Vali Kemal Kızılkaya, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve aileler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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