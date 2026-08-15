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        Siirt'te bir evde 2 kamyon çöp çıkarıldı

        Siirt Belediyesi ekiplerince temizlenen bir evde 2 kamyon çöp çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 17:07 Güncelleme:
        Siirt'te bir evde 2 kamyon çöp çıkarıldı

        Siirt Belediyesi ekiplerince temizlenen bir evde 2 kamyon çöp çıkarıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, belediyenin ihbar hattına yapılan şikayet üzerine, Bahçelievler Mahallesi Cumhur Poturnak Caddesi'ndeki iki katlı bir evde temizlik ve ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

        Evden yaklaşık 2 kamyon çöp çıkarılarak temizlik ve gerekli ilaçlama yapıldı​​​​​​​.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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